Alcol alla guida: 48 controllati e otto denunciati dalla Polstrada a Carate, anche un neopatentato

C’è anche un neo patentato tra gli otto automobilisti che nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno, a Carate Brianza, nei pressi della Statale 36 Valassina e nelle immediate vicinanze di alcuni locali di intrattenimento, sono stati denunciati dagli agenti della Polizia Stradale di Monza e Brianza, con l’ausilio del Distaccamento di Seregno e della Sottosezione di Arcore per guida in stato di ebbrezza.

Quarantotto i conducenti sottoposti alla prova con etilometro di cui 8 denunciati penalmente in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 ed 1,5 g/l. Il neo patentato aveva invece un tasso sino a 0,5 g/l. A tutti è stata ritirata la patente di guida per la successiva applicazione del periodo di sospensione previsto per la tipologia di violazione accertata.

L’iniziativa è stata intrapresa al fine di aderire agli standard europei e agli obbiettivi del “Libro Bianco” europeo inerente in rafforzamento della sicurezza stradale per dimezzare il numero di morti entro il 2020 attraverso la riduzione dei sinistri stradali.

