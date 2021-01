Albiate: una telecamera e più luci contro i vandalismi all’area feste L’amministrazione comunale di Albiate interviene contro l’abbandono rifiuti e i vandalismi all’area feste di via Monfalcone: in arrivo telecamera e più luce.

Le più recenti segnalazioni risalgono solo ad una decina di giorni fa, ma le proteste dei residenti della zona vanno avanti da anni. Abbandono rifiuti e vandalismi da tempo colpiscono l’area feste di via Monfalcone per la quale l’amministrazione comunale di Albiate ha ora deciso di intervenire collocando una telecamera.

Albiate area feste rifiuti e bottiglie abbandonate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Occhio elettronico, dunque, per contrastare vandalismi ed abbandono rifiuti, ma anche più luce per una zona che si presta a frequentazioni non sempre lecite e tranquille. Negli ultimi giorni anche l’opposizione consiliare di Albiate era intervenuta sul tema per denunciare il degrado dell’area feste.

