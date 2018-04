I soccorsi all’anziano in via Sant’Ambrogio

Albiate: torna dall’orto in bicicletta, anziano investito da un’auto dei Servizi sociali Se la caverà con una prognosi di 7 giorni per contusioni multiple l’84enne che giovedì 5 aprile a mezzogiorno è stato investito in via Sant’Ambrogio. Secondo la ricostruzione del comando di Polizia Locale, il sinistro ha coinvolto un veicolo del Comune di Albiate condotto da una volontaria dei Servizi sociali.

Se la caverà con una prognosi di 7 giorni per contusioni multiple l’84enne che giovedì 5 aprile a mezzogiorno è stato investito in via Sant’Ambrogio. Secondo la ricostruzione del comando di Polizia Locale, il sinistro ha coinvolto un veicolo del Comune di Albiate condotto da una volontaria dei Servizi sociali che, transitando sulla via Sant’Ambrogio, ha urtato con lo specchietto laterale destro l’anziano ciclista che verosimilmente circolava al centro della carreggiata con andamento indeciso a causa del carico che trasportava sul portaoggetti. L’uomo proveniva dall’orto sito nelle vicinanze. A causa dell’urto, il ciclista rovinava al suolo. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato all’ospedale di Desio

© RIPRODUZIONE RISERVATA