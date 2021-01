Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Albiate, Spreafico giovedì in streaming spiega i segreti della Grigna Giorgio Spreafico, giornalista lecchese, giovedì 21 gennaio, alle 20.45, inaugura il nuovo anno della rassegna “Giovedì d’autore” parlando del suo libro “Il richiamo della Grigna”

Una grande occasione per ascoltare un noto giornalista del settore, lecchese, che racconta uno spaccato di storia e passione per una montagna tanto amata: la Grigna. Al centro del suo ultimo libro. Segreti, trionfi e sconfitte, sogni e idee, rivalità e polemiche, drammi e rimpianti per i compagni perduti. Cinquanta stelle dell’alpinismo mondiale si raccontano incrociando le loro storie con quelle nate tra le pareti lecchesi.

Tutto questo nell’ultimo libro di Giorgio Spreafico “Il richiamo della Grigna” che sarà al centro dell’incontro con l’autore promosso via streaming dall’associazione culturale Piero Gatti, in collaborazione con la sezione Cai di Albiate e la libreria Torriani di Canzo. Si apre così, con Giorgio Spreafico, giovedì 21 gennaio, alle 20.45, il nuovo anno della rassegna “Giovedì d’autore” (evento in piattaforma Zoom raggiungibile tramite l’indirizzo http://us02web.zoom.us/i/87985425756).

