Albiate, si allontana da casa e il compagno dà l’allarme: i carabinieri scoprono che deve scontare gli arresti domiciliari Sulla donna, una 35enne di Varese, pendeva un provvedimento restrittivo cautelare degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio che avrebbe dovuto scontare presso la sua abitazione di Varese. E’ quindi stata arrestata e rimessa agli arresti, questa volta ad Albiate.

Il compagno ha dato l’allarme perché si era allontanata senza motivo dalla loro abitazione di Albiate, in tarda serata, e i carabinieri, quando l’hanno rintracciata, attorno a mezzanotte, mentre camminava a piedi lungo una strada, hanno scoperto che la donna, una 35enne, avrebbe dovuto scontare gli arresti domiciliari, in quanto condannata per reati contro il patrimonio, presso la sua abitazione di Varese.

I militari della stazione dell’Arma di Carate Brianza hanno quindi proceduto all’arresto per evasione. Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza della caserma di Seregno, la 35enne ha affrontato l’udienza che ha convalidato l’arresto e il processo per direttissima al termine del quale è stato di nuovo posta ai domiciliari, questa volta però ad Albiate.

