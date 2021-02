Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Albiate rami spezzati nel parco (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Albiate: rami pericolanti nel parco, i cittadini chiedono un intervento

Rami pericolanti nel parco di Villa Campello di Albiate, i cittadini segnalano la pericolosità e chiedono un intervento del Comune. Nel parco, non lontano dall’ingresso della residenza comunale, e in particolare in corrispondenza dell’ingresso dell’ex biblioteca, alcuni residenti hanno notato nella giornata di martedì 2 febbraio alcuni rami spezzati, e dunque a rischio caduta, da una delle maestose piante che fanno parte del patrimonio arboreo del parco comunale cittadino.

I cittadini segnalano il rischio: l’eventuale crollo dei grossi rami potrebbe creare danni e, quindi, chiedono che la zona venga transennata per consentire le operazioni di manutenzione necessarie per la messa in sicurezza.

