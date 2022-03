Albiate per l’Ucraina: consegnato al Cisom il primo carico di aiuti raccolti in Villa Campello In Villa Campello ad Albiate i volontari di Ava, Amici di San Fermo, Salute Donna e Alpini di Albiate coordinano le operazioni di raccolta di cibo e materiale per l’Ucraina che va avanti dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12. Domenica prima consegna al Cisom.

“Grazie alla generosità degli albiatesi e all’instancabile lavoro dei volontari delle associazioni, domenica 13 marzo è stato consegnato il primo carico di aiuti umanitari per la popolazione ucraina al Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta) che lo consegnerà direttamente sul territorio ucraino”.

Il vice sindaco di Albiate, Gabriel Usai, annuncia che quanto donato in una settimana dai cittadini albiatesi è stato consegnato a chi si occuperà di donarli alla popolazione in fuga dalla guerra. I beni (alimenti, ma anche prodotti per infanzia e coperte, medicinali) erano stati donati dai cittadini in Villa Campello dove i volontari di Ava, Amici di San Fermo, Salute Donna e Alpini di Albiate coordinano le operazioni di raccolta. Una raccolta che va avanti (dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12).

