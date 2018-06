Albiate malore uomo in bicicletta (Foto by Edoardo Terraneo)

Albiate: malore in bicicletta, grave un uomo soccorso in strada Un uomo di 62 anni è in condizioni gravi per un malore avuto mentre andava in bicicletta da Triuggio ad Albiate. Primo soccorso col defibrillatore da un’ambulanza in transito.

Si è sentito male mentre pedalava in salita da Triuggio verso Albiate. Vittima un uomo di 62 anni, soccorso in codice rosso e trasportato in condizioni gravi all’ospedale San Gerardo di Monza. L’uomo si è accasciato in mezzo alla strada, in via IV Novembre. Il primo soccorso è stato portato da una ambulanza della Croce Bianca di Giussano in transito per un altro servizio. I soccorritori sono intervenuti con il defibrillatore, prima di passare il testimone ai colleghi di Seregno Soccorso. Sul posto anche la polizia locale di Albiate.

