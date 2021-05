Le stelle alpine in vendita ad Albiate (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Albiate: le penne nere vendono stelle alpine in piazza Appuntamento con il banchetto degli alpini sabato 29 maggio, dalle 8.30 alle 12.30, in piazza Cavour (zona edicola) e domenica 30, dalle 8.30 alle 12, in piazza Conciliazione. Mercoledì 2 giugno,tornano in piazza Cavour dalle 9 alle 12.

Il Gruppo Alpini di Albiate organizza la vendita di stelle alpine in piazza. Il banchetto sarà allestito sabato 29 maggio, dalle 8.30 alle 12.30, in piazza Cavour (zona edicola) e domenica 30, dalle 8.30 alle 12, in piazza Conciliazione. Mercoledì 2 giugno, gli Alpini tornano in piazza Cavour dalle 9 alle 12. Oltre alle stelle alpine sarà possibile acquistare anche altri tipi di piantine.

Le penne nere di Albiate si rendono disponibili anche per la consegna a domicilio delle stelle: basterà prenotare telefonando al numero 3479765941. Le consegne saranno effettuate solo mercoledì 2 giugno. L’iniziativa servirà a sostenere la sezione locale al fine di promuovere opere a favore della comunità.

