Albiate: “La storia segreta della pandemia”, il giornalista Gatti presenta il suo libro inchiesta Incontro organizzato on line dall’associazione culturale Piero Gatti di Albiate che, in collaborazione con la Libreria Torriani di Canzo, giovedì 20 maggio, dalle 21, incontra l’autore per la presentazione della sua ultima fatica.

Diretta con il giornalista Fabrizio Gatti per la presentazione del suo nuovo libro “L’infinito errore - La storia segreta di una pandemia che si doveva evitare”. Appuntamento di particolare interesse quello organizzato on line dall’associazione culturale Piero Gatti di Albiate che, in collaborazione con la Libreria Torriani di Canzo, giovedì 20 maggio, dalle 21, incontra l’autore per la presentazione della sua ultima fatica.

Un volume- inchiesta che narra e rivela, spiega Gatti, la “storia segreta della pandemia” grazie alla raccolta di testimonianze e all’analisi di documenti assolutamente inediti. L’inchiesta ripercorre l’intero viaggio compiuto dal coronavirus nel mondo in una ricostruzione minuziosa in cui il giornalista di origine albiatese svela anche e soprattutto gli scandali di casa nostra. Appuntamento giovedì 20, alle 21, per la diretta streaming sulla pagina Facebook dell’associazione culturale Piero Gatti di Albiate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA