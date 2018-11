Albiate: la farmacia si amplia. A inizio 2019 spazi rinnovati e nuovi servizi Lavori di ampliamento per la farmacia Segramora di Albiate. Nei primi mesi dell’anno prossima dovrebbero essere pronti gli spazi rinnovati che potrebbero portare con sè anche nuovi servizi infermieristici

Lavori di ampliamento in corso alla farmacia “Segramora” di Albiate che per i primi mesi del prossimo anno accoglierà la clientela in spazi rinnovati e, forse, anche con servizi infermieristici (attualmente in fase di studio). Cambiamenti certi e novità al vaglio per il futuro dello storico presidio albiatese cui la cittadinanza è particolarmente legata e che da oltre quarant’anni è punto di riferimento del circondario. L’attuale sede di via San Fermo 1 è off limits per l’intervento di ampliamento iniziato di recente; per l’utenza, tuttavia, nessun disagio: è stata aperta una sede provvisoria (lo scorso fine settimana si sono ultimati i lavori di trasloco) sempre in via San Fermo, pochi passi più in là. La farmacia “Segramora” occuperà questi locali sino al completamento degli interventi della sede ufficiale. Che, come detto, potrebbe portare con sé non solo migliorie dal punto di vista strutturale, con un evidente ampliamento e sviluppo degli ambienti a disposizione dell’utenza, ma anche la possibilità di offrire nuovi servizi che sono tutt’ora in fase di studio. A confermarlo è il titolare, il dottor Alessandro Segramora. “Il rinnovamento della farmacia era necessario- spiega- presumiamo di poter riaprire la sede per i primi mesi del 2019; i lavori in corso riguardano la struttura, l’impiantistica e tutto ciò che concerne gli adeguamenti previsti dalle normative. Ricaveremo tra le altre cose degli ambienti dove l’utente potrà sottoporsi ad autoanalisi e misurazione della pressione, ma è in fase di studio la possibilità di offrire anche dei servizi infermieristici”. Una miglioria, quest’ultima, ad appannaggio della popolazione che, se andasse in porto, rappresenterebbe un potenziamento delle prestazioni offerte sul nostro territorio.

Per la farmacia “Segramora”, dunque, si sta per aprire una nuova stagione, di crescita e sviluppo. Una storia di famiglia iniziata nel 1972 quando quando il dottor Giulio Segramora, padre di Alessandro, prese le redini dell’esercizio allora situato in via Marconi. Dopo dieci anni, nel 1982, la farmacia si spostò in via San Fermo, attuale sede, e il figlio Alessandro divenne cogestore. Alla morte del padre nel 2006, divenne unico titolare. Un passaggio generazionale che sembra destinato a non interrompersi. “Mia figlia di 26 anni è l’unica dei tre figli che sta seguendo le mie orme- afferma il titolare- la famiglia Segramora potrà continuare a svolgere questa professione con un nuovo erede e si giungerebbe così alla terza generazione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA