Albiate, la biblioteca riapre dopo le polemiche: su prenotazione e con 10 minuti a testa Martedì 12 gennaio riapre la biblioteca di Albiate dopo un mese di chiusura (contestata da numerosi cittadini) e decisa dal Comune per “assenza del personale incaricato”. Solo su prenotazione e per operazioni di massimo 10 minuti.

Dopo un mese di chiusura (contestata da numerosi cittadini) e decisa dal Comune per “assenza del personale incaricato”, martedì 12 gennaio riapre la biblioteca di Albiate. Solo su appuntamento, tempi rapidi (10 minuti al massimo) e secondo le seguenti modalità: attraverso l’app dedicata “C’è posto” o per telefono (0362 932442)

L’amministrazione comunale precisa che si accede solo per prestiti e restituzioni, che sarà ammesso solo un utente per volta con mascherina e per un tempo massimo di 10 minuti. All’entrata è possibile restituire libri e multimediali nello scatolone (i resi resteranno in quarantena 3 giorni).

Sarà obbligatorio sanificare le mani e misurare la temperatura in autonomia mediante apposito termometro, davanti al banco prestiti. I minori possono accedere solo se accompagnati. Per la prenotazione dei documenti, gli utenti devono consultare l’Opac www.brianzabiblioteche.it (richiedere credenziali), oppure chiamare la biblioteca 0362.932442 o inviare una email a [email protected] (nome, cognome, numero di tessera). Le sale studio, le aree a scaffale e gli altri spazi della biblioteca per il momento rimarranno chiusi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA