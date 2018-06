Albiate: incendio in un appartamento, soccorse due persone Soccorsi in forze ad Albiate nel primo pomeriggio di mercoledì per l’incendio in un appartamento in via Roma. Per permettere l’intervento dei vigili del fuoco la via IV novembre che collega Ponte a Triuggio è stata chiusa al traffico. Due persone soccorse per un principio d’intossicazione.

Soccorsi in forze ad Albiate nel primo pomeriggio di mercoledì per l’incendio in un appartamento in via Roma, nella zona Rifugio. Per permettere l’intervento dei vigili del fuoco la via IV novembre che collega Ponte a Triuggio è stata chiusa al traffico: a fuoco una abitazione al terzo piano di una caseggiato. All’interno molto fumo, il fuoco ha intaccato anche il tetto. I residenti sono stati fatti evacuare, due persone trasportate in ospedale per un principio d’intossicazione.

Sul posto inizialmente quattro mezzi dei vigili del fuoco con l’autopompa da Seregno e Lissone, l’autoscala e il carro soccorso da Monza che hanno operato sia dall’esterno che dall’interno. Si sono poi aggiunti l’autobotte e l’autopompa di Carate. Intervenute ambulanze da Seregno e Vimercate, polizia locale e carabinieri.



