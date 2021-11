“Albiate in poesia 2021” nel segno di Dante nei 700 anni dalla morte Ventunesima edizione del concorso natalizio: le rime, da inviare entro il 30 novembre, si dovranno ispirare alla frase “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Gli autori le leggeranno all’auditorium della biblioteca “Aldo Moro” domenica 12 dicembre.

Non poteva che essere Dante ad ispirare il tema del concorso “Albiate in poesia” del 2021. L’edizione numero ventuno è dedicata al sommo poeta del quale si celebrano i 700 anni dalla morte, ma allo stesso tempo il tema è una riflessione sull’attuale momento storico. “E quindi uscimmo a riveder le stelle” è infatti stata scelta come frase cardine del concorso natalizio promosso dal Comune di Albiate che fa riflettere sul periodo buio della pandemia con un augurio di speranza e fiducia nel futuro.

Una poesia per Natale nel segno di Dante. Ogni autore può partecipare presentando una sola poesia, in lingua italiana o dialettale con relativa traduzione, di una lunghezza massima di quaranta versi, rispettando il tema proposto, nelle sue molteplici interpretazioni. Le poesie, in formato word, corredate di nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e della dichiarazione che la poesia è frutto della propria creatività, vanno inviate via e-mail, entro il 30 novembre, al seguente indirizzo: [email protected]

Le opere verranno lette, dai rispettivi autori, di persona all’auditorium della biblioteca “Aldo Moro” domenica 12 dicembre, alle 15.30. Seguirà comunicazione a tutti i partecipanti sulle modalità di accedere all’evento. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni: 0362 932442.

