Albiate, il sindaco Redaelli guarito dal covid: «Ho fatto la variante in forma leggera»

Il sindaco di Albiate, Giulio Redaelli, è risultato positivo al Covid e ha trascorso il periodo delle festività natalizie in isolamento. Per fortuna, le sue condizioni non sono state preoccupanti. Ed è lui stesso a confermarlo: “Martedì 11 gennaio mi sono sottoposto al tampone di fine quarantena ed è risultato negativo - dichiara - Comunque, ho fatto la variante in forma leggera: infatti non ho mai avuto febbre oltre 37.8”.

Redaelli, forte sostenitore della campagna di vaccinazione anti Covid, si era già sottoposto al previsto ciclo vaccinale.

