Albiate: il premio “San Valerio” rimandato al 2021 L’amministrazione comunale di Albiate ha deciso, per cause di forza maggiore, di rinviare l’attribuzione del Premio “San Valerio” al 2021. Il riconoscimento cittadino si consegna dal 1990.

«Il modo adeguato di celebrare il premio San Valerio è di prendere in considerazione le difficoltà del momento, quindi, dopo aver sentito il parere concorde degli altri giurati, ovvero di Gianfranco Perego e don Renato Aldeghi - dichiara il sindaco di Albiate, Giulio Redaelli - ho ritenuto giusto rinviarlo al prossimo anno in attesa di tempi migliori per poterlo celebrare nel modo più opportuno e con la dovuta importanza come da sempre si è fatto”.

Il Premio “San Valerio”, istituito nel 1990 dalla redazione albiatese del Cittadino e dal 2001 assegnato dal Comune, è volto a premiare una persona o una associazione albiatese che ha umilmente donato il meglio di se stesso in patria o all’estero e chi si è distinto nel campo del volontariato.

