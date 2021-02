Albiate: il numero dei casi positivi scende sotto quota 10 Migliorano i numeri dell’emergenza coronavirus ad Albiate: i casi positivi sono nove e due cittadini in isolamento domiciliare. L’aggiornamento dei dati da parte del Comune.

Nove persone attualmente positive e due cittadini in isolamento domiciliare. Sono i numeri, decisamente incoraggianti, che delineano la situazione Covid-19 nel territorio comunale di Albiate. L’aggiornamento è fornito dal vice sindaco, Gabriel Usai, che riferisce di un decesso registrato dall’inizio del 2021 (una persona scomparsa nel mese di gennaio per complicazioni legate all’infezione da coronavirus).

Per ciò che riguarda l’andamento del virus, dunque, Albiate registra un costante miglioramento e gli ultimi dati (aggiornati a lunedì 1 febbraio) testimoniano una sensibile diminuzione dei contagi rispetto agli ultimi mesi del 2020. Un trend che, benché attesti un quadro incoraggiante, non deve essere letto come pretesto per abbassare la guardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA