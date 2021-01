Albiate: l’incrocio tra via Viganò e via Marconi

Albiate: il centro storico sotto i ferri a partire dalla primavera L’assessore ai lavori pubblici di Albiate conferma l’impegno per il rifacimento di strade e marciapiedi nel centro storico. L’obiettivo è partire in primavera.

Confermato per la primavera 2021 l’avvio dei lavori di rifacimento marciapiedi e manto stradale del quadrilatero del centro storico di Albiate. La conferma arriva dall’assessore ai Lavori pubblici, Stefania Tessari.

«L’intervento riguarderà il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale delle principali vie del centro storico, ovvero via Mazzini, via Viganò e via Marconi» spiega l’amministratore che detta i tempi previsti: «Il cantiere partirà in primavera». Un’opera pubblica di particolare rilevanza che, negli obiettivi dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giulio Redaelli, dovrebbe finalmente rappresentare il passo, atteso da tempo, per porre fine a disagi e problematiche sollevate dalla cittadinanza che si rifanno, in particolare, all’aspetto deteriorato dei camminamenti delle principali vie del centro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA