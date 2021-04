Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Livio Zanin (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Albiate dice addio al partigiano “Lampo” Lino Zanin, 98 anni: il saluto commosso dell’Anpi di Seregno e provinciale Il Cavaliere Ufficiale Tenente Colonnello Lino Zanin è stato vice presidente della sezione ”Livio Colzani” di Seregno. Cordoglio da numerose associazioni combattentistiche e partigiane. Ad Albiate, alle 15 di mercoledì 14 aprile, saranno celebrate le esequie.

“Il comandante “Lampo” ci ha lasciati”. Con immenso dolore, la sezione “Livio Colzani” di Seregno dell’Anpi saluta commossa il partigiano Lino Zanin, venuto a mancare domenica 11 aprile, a 98 anni. Il Cavaliere Ufficiale Tenente Colonnello Lino Zanin è stato vice presidente della sezione stessa, ma ciò che ha seminato come uomo e come partigiano nel suo lungo e proficuo cammino di vita ha il valore di una testimonianza di lealtà, giustizia e appartenenza alla patria che non conosce confini.

Profondo cordoglio viene espresso in queste ore dall’Anpi provinciale di Monza e Brianza e da numerose associazioni combattentistiche e partigiane del territorio brianzolo e non solo. Un particolare sentimento di vicinanza alla famiglia giunge dall’amministrazione comunale di Albiate dove il figlio Carlo riveste l’incarico di consigliere delegato della giunta comunale. E, proprio ad Albiate, alle 15 di mercoledì 14 aprile, saranno celebrate le esequie del partigiano Lino Zanin.

