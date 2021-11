Albiate come Narnia per un giorno: animazioni itineranti, bambini fatevi avanti I piccoli, in particolare, potranno far parte di un’animazione che farà rivivere atmosfere di giovani eroi vestiti come soldati di Narnia. Allestiti anche mercatini dell’hobby e dell’artigianato, laboratori, degustazioni.

Albiate come Narnia: animazioni itineranti in costume per le strade del paese per rivivere l’avventura oltre il tempo. Mercatini dell’hobby e dell’artigianato, un coro gospel, giochi di una volta, laboratori, degustazioni, 70 bancarelle e negozi aperti. “Una giornata fantastica: Natale a Narnia” è la novità, un vera chicca d’anteprima natalizia, promossa dall’associazione commercianti di Albiate in collaborazione con le associazioni locali ed il patrocinio del Comune che animerà la giornata di domenica 28 novembre.

Il centro si trasformerà in un teatro di eventi da piazza Conciliazione a via Marconi, da via Mazzini a via Italia con eventi e divertimenti che faranno da cornice ad una festa natalizia speciale, tra costumi ed eventi itineranti. I bambini, in particolare, potranno far parte di un’animazione che farà rivivere atmosfere di giovani eroi vestiti come soldati di Narnia che si troveranno coinvolti nella lotta per il controllo del regno. Una battaglia per un ideale, non solo per il trono.

Prenotandosi alla mail: [email protected] ogni bambino (età consigliata 5-12 anni) potrà prendere parte (alle 12, alle 14 e alle 16) ad una delle tre animazioni itineranti in costume per le strade del paese. Il noleggio del costume è compreso nel costo di iscrizione che è di 5 euro.

In piazza Conciliazione, cuore di Albiate, andranno dunque in scena “Le cronache di Narnia”, un’atmosfera fantastica che animerà una domenica che colorerà di fantasia e divertimento anche le altre vie del centro storico: da via Italia, dove dalle 15 alle 16, presso i Padri Betharramiti, si esibirà, grazie alla promozione dell’associazione culturale “Piero Gatti”, il coro “Rock Live Choir”, a via Marconi, via Viganò, via Mazzini dove sono attese degustazioni, 70 bancarelle di hobbisti ed, ancora, giochi di una volta, simulatore Formula 1. I negozi resteranno aperti per l’occasione e le vetrine mostreranno le idee regalo più belle per avvicinarsi al meglio al Natale. In campo anche le associazioni albiatesi che saranno in centro con i loro stand, col ricavato devoluto per finalità benefiche. L’obiettivo è far vivere atmosfere magiche e far diventare Albiate una piccola Narnia.

Una lunga festa per tutti, a luminarie accese, che punta a stupire, divertire, ma anche a far socializzare, rivitalizzare il commercio locale, dare una mano alle associazioni, nello spirito più bello e gioioso del Natale.

