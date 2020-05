Albiate, arrestato il pusher dei boschi: 50 dosi di cocaina, 955 euro e una rubrica con i numeri dei clienti I carabinieri di Carate Brianza hanno arrestato in flagranza di reato nei boschi di Albiate un pusher di 25 anni con 50 dosi di cocaina, quasi mille euro in contanti e una rubrica con numeri di telefono e bilancio della giornata.

Aveva un foglio con tutti i recapiti dei clienti, 50 dosi di cocaina e quasi mille euro in contanti. I carabinieri di Carate Brianza hanno arrestato in flagranza di reato nei boschi di Albiate un uomo di origine nordafricano, di 25 anni, clandestino e senza fissa dimora. È stato accerchiato e fermato in un servizio di rastrellamento dell’area di Cascina Dosso dopo le numerose segnalazioni di auto in sosta e giovani che si addentravano nella boscaglia per acquistare stupefacente.

L’uomo è stato trovato in possesso di 50 dosi di cocaina pronte per lo smercio al dettaglio e 955 euro in contanti frutto di precedenti cessioni. Nella rubrica annotava numeri di telefono della clientela e il bilancio quotidiano delle vendite. È stato trasferito nella casa circondariale di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA