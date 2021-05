Albiate: abbandonano rifiuti per strada, individuati dalla polizia locale Il Comando guidato da Antonino Falci ha indagato dopo il ritrovamento di svariati sacchi in via San Carlo, nelle vicinanze della piattaforma ecologica: «I responsabili verranno sanzionati. Probabilmente si tratta di più persone giunte da fuori paese»

Lotta all’abbandono dei rifiuti, il comando di polizia locale di Albiate risale e sanziona i trasgressori. Sul ciglio della strada, in via San Carlo, in piena zona artigianale e per altro non distante dalla locale piattaforma ecologica, ignoti hanno abbandonato svariati sacchi della raccolta differenziata. Colmi, per lo più, di carta e cartone.

Gli agenti albiatesi hanno avviato le indagini riuscendo a risalire agli autori, tutte persone che non risiedono in paese, ma che avevano raggiunto la zona periferica per scaricare i rifiuti, in barba a regole e buon senso. Pensavano di farla franca, ma non sara così.

«Sono stati individuati i responsabili e verranno sanzionati. Dagli indizi rinvenuti, probabilmente si tratta di più persone, giunti da fuori paese» dichiara il comandante Antonino Falci, confermando che i soggetti che hanno abbandonato i sacchi della raccolta differenziata lungo via San Carlo, sono stati come detto individuati e quindi saranno multati. Un segnale importante nel contrasto ad un fenomeno che, purtroppo, registra ancora una volta episodi di inciviltà.

