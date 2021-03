Anche un parcheggio abbandonato in via Dante a pochi passi dalle scuole e da villa Campello (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Albiate, a volte ritornano: anche un passeggino abbandonato in via Dante L’area, non distante dal municipio, già in passato oggetto di segnalazioni per l’abbandono di rifiuti, è tornata alla ribalta: questa volta accanto al cestino colmo qualcuno ha lasciato anche un passeggino.

Tra i rifiuti abbandonati, martedì 2 marzo è stato trovato anche un passeggino. Il parcheggio di via Dante, ad Albiate, torna ad essere un punto critico a causa dell’inciviltà di persone che non hanno alcun rispetto per il territorio. Già in passato quest’area comunale era finita al centro di segnalazioni di cittadini per il medesimo problema.

Purtroppo, però, dopo un periodo di calma, gli incivili sono tornati e fa specie che ciò accada in una zona del centro abitato, a pochi passi dall’ingresso di Villa Campello, sede del Comune, e dalle scuole cittadine.

