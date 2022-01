Alberto Angela ricorda la battaglia di Desio: «Così i Visconti cominciarono a dominare Milano» Lo ha fatto nel corso della puntata di “Meraviglie- La penisola dei tesori” su Rai 1 martedì sera. Ha citato lo scontro del 21 gennaio 1277 mentre dalla Rocca di Angera spiegava l’affresco che lo rappresenta

Alberto Angela parla della battaglia di Desio. Durante la puntata di “Meraviglie- La penisola dei tesori” andata in onda su Rai 1 martedì sera, il celebre divulgatore ha citato la battaglia di Desio avvenuta il 21 gennaio 1277 in cui i Visconti vinsero sui Torriani. «Nessuno la conosce - ha spiegato Alberto Angela dalla Rocca di Angera mostrando l’affresco che racconta la battaglia- però per la famiglia Visconti è stato il momento in cui ha cominciato a dominare Milano. I Visconti hanno battuto la famiglia avversaria dei Della Torre e nell’affresco si vede il momento in cui Ottone Visconti arriva e si trova davanti Napo della Torre, inginocchiato. Visconti blocca l’esecuzione e lo porta in un castello, prigioniero».

E’ la storia che ispira il Palio degli Zoccoli, la rievocazione che si tiene tutti gli anni a Desio. Ed è la storia raccontata da Stefano Motta, insegnante e scrittore (e già candidato sindaco) nel suo romanzo uscito proprio una anno fa dal titolo “La gabbia sospesa”. «La battaglia di Desio cambiò le sorti della Lombardia, con la vittoria dei Visconti sui Torriani» sottolinea Motta. Ad Alberto Angela manda un messaggio il sindaco di Desio Simone Gargiulo, invitandolo a fare visita in città: «A Meraviglie - La Penisola dei tesori su Rai 1 Alberto Angela ha raccontato la Battaglia di Desio! Alberto sei il benvenuto a Desio, non è vero che nessuno la conosce: c’è tanta storia e tanta cultura nella nostra splendida città. Ti aspettiamo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA