Alberi tagliati per una nuova area cani a Usmate, la Lega: «Dove è finita l’anima ambientalista del Pd?»

Critiche all’indirizzo della amministrazione comunale per l’intervento in via Volta: «Che fastidio avrebbero dato ai cani?». Chiamato in causa il Circolo Gaia, che risponde: «Le giunte devono iniziare a dialogare con il territorio»