Alberghiero Ballerini di Seregno a Ristorexpo, premio alla carriera a Carlo Cracco L’edizione numero 24 sarà inaugurata domenica 3 aprile a Lariofioere di Erba e ha come tema “ Enogastronomia del conforto”. Il vice preside Giovanni Guadagno terrà due lezioni di “Formazione per professionisti”.

Come da consuetudine l’Istituto Alberghiero Collegio Ballerini di Seregno è presente a Ristorexpo. La 24esima edizione verrà inaugurata a Lariofioere di Erba domenica 3 aprile alle 10 e ha come tema “ Enogastronomia del conforto”.

Alla 24esima edizione di Ristorexpo interverranno chef stellati del calibro di Carlo Cracco, che lunedì 4 aprile ritirerà il premio alla carriera, presente Cristiano Tomei nonché alcuni nomi chef stellati del Lago di Como tra cui Davide Caranchini, Mauro Casali, Mauro Elli. Ben duecento espositori durante la rassegna presenteranno le novità per il fuori casa, ogni giorno a Lariofiere (dal 3 al 6 aprile, durante l’intera manifestazione) e saranno proposti menù dai ristoranti Cantuccio di Albavilla, Crotto del Sergente Lora, Trattoria Edda Cremnago di Inverigo e Grillo di Capiago.

Importanti spazi sono stati riservati alla formazione settore nel quale sono presenti l’Alberghiero Ballerini e altri quattro istituti. In particolare, Giovanni Guadagno, vice preside Istituto Alberghiero Collegio Ballerini Giovanni e responsabile Dipartimento Tecnico Professionale della Federazione Italiana Cuochi terrà due lezioni di “Formazione per professionisti”.

La prima è prevista domenica 3 aprile dalle 15.30 alle 17 nella Sala Porro su “Protocolli e operatività fra associazioni e scuole - Alternanza e PCTO: come procedere? Quali strumenti operativi possono essere utilizzati dagli associati (e dalle associazioni) per un miglior legame fra scuole e mondo del lavoro. Buone pratiche da mettere in campo”.

La seconda è per lunedì 4 aprile dalle 10 alle 11.30 nello Spazio Forum Pad. B con questi argomenti: “Tutti al lavoro! Come gestire al meglio l’orientamento professionale verso il nostro settore. Accorgimenti tecnici e progettualità per allineare al meglio le attività di orientamento della formazione alberghiera con le imprese di settore. Buone pratiche da mettere in campo”.

