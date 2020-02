Al volante ubriachi, patenti ritirate e denunce in mezza Brianza Carabinieri impegnati in controlli a Monza, Brugherio, Vimercate, Besana, Bellusco, Meda, Seveso, Desio e Lissone. 110 automobilisti sottoposti a alcol test, sei le patenti ritirate e cinque conducenti denunciati.

Viale Cavallotti e viale Sicilia sono le due strade, a Monza, dove si è concentrata nel fine settimana l’attività di contrasto e prevenzione degli incidenti stradali connessi all’uso di droghe e alcol da parte dei carabinieri. I militari hanno riscontrato durante i controlli un leggero aumento nel numero dei conducenti trovati positivi al test dell’etilometro.

I controlli si sono estesi anche nei comuni di Brugherio, in viale Lombardia e via 1^ maggio; Vimercate, via Tagliamento, via Lecco e via Trieste; Bellusco, via Circonvallazione; Seveso, corso Isonzo e via Garibaldi; Meda, via Indipendenza e via Cadorna; Besana in Brianza, via della Repubblica; Desio, via Mascagni; Lissone, via Monsignore Bernasconi.

In totale sono 6 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, a fronte di oltre 110 automobilisti sottoposti al controllo. 5 automobilisti sono stati anche denunciati perché trovati al volante con tasso alcolemico compreso tra 1.0 e 1.5 microgrammi/litro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA