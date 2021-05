Al via con elettrico e hybrid il ciclo di webinar “Aspettando Confartigianato Motori”, diretta anche su Il CittadinoMb Apa Confartigianato Milano Monza e Brianza organizza un ciclo di webinar per avvicinare con focus su temi di attualità all’appuntamento con l’edizione numero 39 del Premio Confartigianato Motori organizzato a settembre in occasione del Gp d’Italia. Primo evento martedì 25 maggio alle 19, in diretta anche su www.ilcittadinomb.it.

L’auto elettrica e le tecnologie hybrid al centro dell’incontro inaugurale di “Aspettando Confartigianato Motori”, un ciclo di webinar pensato per avvicinare con focus su temi di attualità all’appuntamento con l’edizione numero 39 del Premio organizzato a settembre in occasione del Gp d’Italia .

Il primo appuntamento è martedì 25 maggio alle 19: in diretta con Apa Confartigianato Milano Monza e Brianza e sul sito www.ilcittadinomb.it e www.motorsport.com. L’obiettivo è mettere in relazione il know how artigiano e le eccellenze del Made in Italy al mondo della velocità.

Padroni di casa i giornalisti Sky F1 Roberto Chinchero e Matteo Bobbi, ospito il pilota Vitantonio Liuzzi, Andrea Saccone (direttore comunicazione Toyota Motor Italia), Luca Filippi (pilota Formula E) e Alessandro Angelone (presidente Confartigianato Autoriparazione).

Al direttore del Cittadino Cristiano Puglisi il compito di accendere i riflettore su “Monza e Motori”, in un rapporto che dura da cento anni. In onda anche la storia del Premio Confartigianato Motori con Ercole Colombo e Florindo Cereda, intervistati da Roberto Chinchero.

È possibile iscriversi al webinar all’indirizzo mail [email protected]t oppure compilando il form sul sito www.confartigianatomotori.it

