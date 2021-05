Al parco Europa di Caponago bivacchi e abbandono di rifiuti, il sindaco: «Ho fatto una segnalazione ai carabinieri» Lungo post di Monica Buzzini contro i ragazzi che frequentano il polmone verde senza rispetto: «urla, bestemmie, pallonate contro l’ex Ospedaletto, con il rischio di rottura delle vetrate, vetri e bottiglie rotte. Ho avvisato i carabinieri».

Gruppi di giovani che bivaccano al parco Europa di Caponago creando disagio e abbandonando rifiuti. La sindaca Monica Buzzini “tira le orecchie” e avverte: «abbiamo fatto segnalazione ai carabinieri».

Lo sfogo è stato pubblicato dalla sindaca stessa, nella giornata di mercoledì 19 maggio, sulla sua pagina social: «Parco Europa. Zona dove stazionano i ragazzi e le ragazze la sera. Ho già segnalato ai carabinieri la presenza che crea problemi per un comportamento scorretto: urla, bestemmie, pallonate contro l’ex Ospedaletto, con il rischio di rottura delle vetrate e, in questi giorni, vetri e bottiglie rotte - si legge -. Stiamo verificando responsabilità con telecamere e il dipendente del Comune ha ripulito per la sicurezza di tutti. Il parco è utilizzato da bambini, adulti, animali per il passeggio che potrebbero essere i vostri fratelli, sorelline, nonni, genitori. Senza poi dimenticare i volontari che tentano di tenere in ordine e pulito».

La Buzzini ha chiuso il post con un avvertimento: «Le telecamere riprendono anche coloro che fanno i loro bisogni fisiologici. Che vergogna».

