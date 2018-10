Al parco di Monza c’è il raduno delle bici Graziella L’appuntamento per tutti gli amanti della bicicletta Graziella è al parco di Monza domenica 28 ottobre: c’è il raduno con pedalata in occasione della mostra dedicata a Rinaldo Donzelli a Mariano Comense per i 54 anni di nascita della bici.

“Rinaldo Donzelli: il Design Made in Italy” è il titolo della mostra che lega Mariano Comense e Monza nel fine settimana. Si tratta del brianzolo che ha inventato la celeberrima bici Graziella: in occasione del 54esimo anniversario della nascita della bici, e mentre a Villa Sormani di Mariano ci sarà una mostra speciale, a Monza arriva domenica 28 ottobre una ciclopedalata non competitiva all’interno del parco, in sella ad una storica Graziella, “per omaggiare gli oltre cinquant’anni della bici che è stata uno status symbol per l’Italia”.

“L’invito a partecipare al Raduno è rivolto a tutti gli amanti della bicicletta Graziella”, ma aperto a tutti i tipi di bici: alle 9.30 partenza da Mariano di sei ciclisti della Sc Marianese con passaggio da Carate Brianza (10) e Biassono (10.50) e arrivo previsto alle 11.45 al parco con passaggio su viale Mirabello. Alle 12.30 davanti all’ingresso di Villa Mirabello partenza del raduno che percorrerà viale Cavriga, viale Mirabellino e viale di Vedano. Iscrizioni sul sito www.rinaldodonzelli.com.

