Al “Gandhi” di Besana in Brianza gli studenti più grandi aiuteranno quelli più piccoli “Aiuto tra studenti”: è il titolo dell’iniziativa ideata dai ragazzi del “Gandhi” di Besana in Brianza per un dare un supporto ai compagni che hanno bisogno di motivazione, consigli e aiuto.

Al “Gandhi” gli studenti aiutano i compagni più piccoli ad affrontare le sfide che l’attuale situazione pandemica pone, offrendo un esempio di applicazione in concreto di quanto studiato nei percorsi di educazione civica. “Aiuto tra studenti”: è il titolo dell’iniziativa ideata dai ragazzi dell’istituto scolastico in via Foscolo per un dare un supporto ai coetanei che hanno bisogno di motivazione, consigli e aiuto. Il progetto nato nel 2021 da un’idea dei rappresentanti degli studenti in Consiglio d’istituto, e già realizzato al termine dello scorso anno scolastico, sarà portato avanti anche in quello in corso, in modalità sportello online, grazie a 17 studenti delle classi quarte e quinte che si sono offerti come tutor. Il loro compito lo scorso anno è stato quello di relazionarsi con i compagni, cercando di aiutarli, sia attraverso l’organizzazione di sportelli pomeridiani su tematiche definite, sia mettendosi a disposizione per momenti di ascolto e di accoglienza in caso di problematiche legate a bullismo e cyberbullismo. Per dare supporto ai più piccoli sia dal punto di vista psicologico che scolastico e prepararsi seriamente al compito, gli studenti frequentando degli incontri formativi con la psicologa Veronica Brambilla e poi programmano autonomamente gli interventi per ogni settore.

Tre sono gli ambiti di intervento: metodo di studio e organizzazione; Ansia, stress e preoccupazione; Bullismo, cyberbullismo e relazioni. Il progetto nell’anno in corso si svilupperà nei mesi di febbraio-maggio.

