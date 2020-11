Al “Christmas World” non si rinuncia: all’Agribrianza di Concorezzo la magia in sicurezza Aperto il tradizionale spazio dedicato al Natale con corridoi allargati, ingressi contingentati, gel igienizzante lungo il percorso e previsto un sistema di prenotazione online del proprio turno di visita.

Si avvicina il Natale e, come da tradizione, Agribrianza di Concorezzo, per la gioia dei bambini (ma anche dei grandi) ha aperto da ieri il “Christmas World”. Migliaia le persone che ogni anno non vedono l’ora di per ammirare gli stand con le proposte più innovative per alberi e presepi. Quest’anno, dicono dalla azienda: «Il Christmas World è stato progettato con le misure anti-Covid: al fine di evitare assembramenti i corridoi sono più ampi del solito e gli ingressi contingentati. Disponibili dispenser di gel igienizzante lungo il percorso - e infine - per evitare la fila previsto un sistema di prenotazione online del proprio turno di visita (a partire dal 31 ottobre! A breve vi annunceremo le modalità)».

