Al Bloom di Mezzago non solo musica e cinema, anche laboratori per bambini Martedì 22 e mercoledì 23 febbraio le ultime due proiezioni di “Stringimi Forte”. Giovedì 24 si terrà la prima proiezione per la rassegna “Impronte dell’Abitare - Terrestra2022”. Domenica 27 rassegna per i più piccoli.

Cinema, musica, laboratori per bambini e un focus sul nuovo concetto di abitare il territorio. Sono tante le iniziative in programma per la settimana del Bloom. Martedì 22, alle 21.30 e mercoledì 23, alle 18, si terranno le ultime due proiezioni di “Stringimi Forte”, la pellicola Mathieu Amalric presentata al festival di Cannes 2021 e candidata ai premi Cesar 2022.

Giovedì 24 si tiene la prima proiezione per la rassegna “Impronte dell’Abitare - Terrestra2022”, in cui si cercherà di capire “se esiste un modo dolce di abitare il pianeta, che non sia per forza centrato sulla distruzione di qualcos’altro, in nome del progresso e del profitto”. Dalle 20,30 di Elia Moutamid, ospite in sala Paolo Vitali, architetto.

Sabato invece sarà la musica la vera protagonista della serata con il concerto del duo Andrea Van Cleef e Diego Potron che presentano Safari Station, il primo album frutto della collaborazione dei due songwriter.

Domenica 27 alle 16 nuovo appuntamento con “Piccini piccò”, la rassegna dedicata ai bambini organizzata con DelleAli teatro. Con Rosita Mariani si terrà il laboratorio “Il blu il giallo e altri animali”. Per info biglietti e prenotazioni: bloomnet.org

