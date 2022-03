Al Bloom di Mezzago la serata live aiuta la popolazione ucraina Venerdì 4 marzo una lunga serata con blues, hillbilly e rock and roll: la serata andrà a sostegno alla Croce Rossa che si sta organizzando per portare aiuti alle persone in grave emergenza umanitaria in Ucraina.

Una lunga serata di blues, hillbilly e rock and roll per dire che anche il Bloom ripudia la fortemente qualsiasi forma di violenza e aiutare la popolazione ucraina. È quella in programma in via Curiel per venerdì 4 marzo.

Sul palco Dr Feelgood, voce di Virgin radio, and the Black Billies, Rockin’ Bonnie Western Bound Combo, the Dirtyhands e finale con djset di Frank Dee. Vista la situazione drammatica di questi giorni, il locale ha deciso di aiutare la popolazione civile Ucraina, duramente colpita nella sua quotidianità. Per questo la serata andrà a sostegno alla Croce Rossa che si sta organizzando per portare aiuti alle persone in grave emergenza umanitaria e l’intero ricavato della serata sarà devoluto per sopperire alla mancanza di beni di prima necessità di tutti coloro che non hanno più la possibilità di vivere la loro quotidianità, hanno dovuto abbandonare le loro case e le proprie famiglie.

Apertura cassa concerto ore 21 inizio concerti ore 22:30. Costo biglietti 8 euro più diritti di prevendita. In cassa la sera del concerto 10 euro. Prevendite disponibili su Mailticket fino alle 17:00 del giorno del concerto: http://www.mailticket.it/manifestazione/DK32

