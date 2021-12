Al Bloom di Mazzago Natale blues per ricordare Gianni Mangione In programma domenica 19 dicembre. L’iniziativa è organizzata per ricordare il fondatore di Italian Blues River e prevede le perfomance live di King Biscuit Time Blues Trio; Fabio Marza Band, Limido Bros e jam session finale.

Una festa di Natale a tinte blues per ricordare un amico e scambiarsi gli auguri. È il 12° Memorial Gianni Mangione in programma al Bloom di Mezzago per domenica 19 dicembre. L’iniziativa è organizzata per ricordare il fondatore di Italian Blues River e prevede le perfomance live di King Biscuit Time Blues Trio; Fabio Marza Band, Limido Bros e jam session finale. Ingresso libero. In ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti volte al contenimento del Covid-19 sarà obbligatorio indossare la mascherina e mostrare il Green Pass.

