“Aiutiamo ancora Agrate”, altri 270mila euro per le famiglie in difficoltà Per chi è in condizione di bisogno, vulnerabilità e fragilità, che ha subito una riduzione del proprio reddito, conseguente dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19. Info e i moduli da compilare sono disponibili sul sito del Comune.

Il Comune di Agrate mette a disposizione oltre 270mila euro per dar vita al bando “Aiutiamo ancora Agrate” per l’erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno delle persone e delle famiglie in condizione di bisogno, vulnerabilità e fragilità, che hanno subito una riduzione del proprio reddito, conseguente dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19, tuttora in corso. Si tratta di un nuovo provvedimento economico che si va a sommare agli altri contributi promossi sempre dall’amministrazione locale.

«Sappiamo che le difficoltà sono tante per tutti. Diamoci una mano, informiamo chi sappiamo può avere bisogno di questo contributo. Non è la soluzione ai problemi, ma può aiutare a rialzarsi. Ripartiamo, insieme» ha detto il sindaco Simone Sironi. Il bando è aperto fino al prossimo 30 novembre. L’erogazione di finanziamenti è dedicata a famiglie con Isee inferiore ai 20mila euro per il pagamento di affitti, mutui, servizio mensa, sport, cultura e iscrizione all’università. Tutte le info e i moduli da compilare sono disponibili sul sito del Comune.

