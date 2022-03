Aido Seregno: il bilancio delle attività e i programmi futuri Aido sezione di Seregno, sabato 26 marzo, nella sede di via Pozzoli, ha svolto l’assemblea annuale. Il bilancio di ciò che è stato fatto e le attività nelle scuole.

Aido sezione di Seregno, sabato 26 marzo, nella sede di via Pozzoli, ha svolto l’assemblea annuale. A presiedere i lavori il presidente Antonio Topputo che di fronte ai pochi partecipanti ha segnalato le donazioni di organi avvenuto lo scorso anno da parte di seregnesi deceduti: Paola Agostini, donatrice multiorgano; Domizia Duroni, donatrice di cornee; Nicolò Grillo, donatore multiorgano. Ai familiari di queste persone al termine delle esequie era stata offerta una rosa simbolo dell’associazione e letto la preghiera del donatore. Grazie a questi donatori ben 13 persone hanno iniziato una nuova vita. Inoltre i familiari di Nicolò Grillo hanno invitato amici, parenti e conoscenti a devolvere offerte alla sezione locale.

Topputo ha comunicato che l’11 febbraio 2021 sono stati donati al locale Cal (Computer Aided Learning . apprendimento mediante computer) dell’ospedale Trabattoni-Ronzoni, cinque televisori, tanto da alleviare l’attesa dei pazienti durante le sedute terapeutiche. Per l’acquisto degli apparecchi è stata utilizzata la somma messa a disposizione in occasione dei festeggiamenti del 40esimo di fondazione del gruppo seregnese.

Costante anche l’opera di sensibilizzazione del concetto di donazione nelle quinte classi delle scuole superiori: a Meda alla Milani, a Muggiò al King, al Carlo Porta di Monza, al Bassi di Seregno. In occasione della Pasqua dello scorso anno, causa pandemia da covid è saltata l’iniziativa “colomba della solidarietà”, un evento che serviva e serve per pubblicizzare e promuovere la cultura del dono verso i cittadini e raccogliere fondi per le varie attività. Anche per l’imminente Pasqua l’iniziativa è stata sospesa.

Giusy Cattaneo e Antonio Topputo hanno presenziato all’assemblea provinciale a Monza al teatro Triante di Monza, mentre lo stesso Topputo è stato delegato a partecipare all’assemblea regionale a Lecco, e ha partecipato nel giugno scorso a Bergamo alla traslazione della salma di Giorgio Brumat fondatore dell’Aido al Famedio del cimitero monumentale di Bergamo.

Sempre il presidente locale Aido ha partecipato alla “regata di vela” a Dervio dedicata a Gianluca Caligaris donatore multiorgano e a Schignano in memoria del seregnese Stefano Leoni, altro donatore multiorgani. In prossimità delle scorse feste natalizie durante il “Natale di solidarietà”, un buon risultato ha fatto registrare la proposta dei famosi amaretti di Acqui Terme e di confezioni di bracchetto. Il programma dell’anno in corso seguirà le linee guida e le iniziative svolte nel corso del 2021.

