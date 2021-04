Aido e Basket Robbiano insieme per celebrare la Giornata per la donazione e il trapianto organi Il gruppo Aido di Giussano e il Basket Robbiano hanno realizzato un video per celebrare la Giornata per la donazione e il trapianto di organi.

Aido Giussano scende in campo con il Basket Robbiano per celebrare domenica 11, la Giornata nazionale per la donazione e il trapianto degli organi indetta dal ministero della Salute. Il sodalizio giussanese ha voluto, attraverso un video, ricordare e richiamare l’attenzione dei cittadini sul valore del donare. “Donare è ….Vita”: questo il motto del sodalizio e delle ragazze del Basket Robbiano, testimonial dell’associazione. Date le restrizioni in atto, infatti, non è stato possibile organizzare eventi o incontri per evitare il rischio di assembramento nel rispetto delle norme per il contrasto al contagio da Covid - 19. Ma Aido non si è persa d’animo, anzi. Ha realizzato, appunto, la clip con protagoniste le ragazze della squadra di basket femminile di Robbiano (serie C) che lanciano slogan per sensibilizzare alla donazione mentre si passano la palla l’una con l’altra e, nel quadro finale, rappresentano la parola “Vita”.

