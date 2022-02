Aicurzio: l’assessore regionale Galli alla scoperta del Borgo Solidale Dopo la Rai anche il componente della giunta lombarda con delega alla autonomia e alla cultura lunedì 14 febbraio è stato accolto dal sindaco Matteo Baraggia assieme dal altri rappresentanti dell’amministrazione e ai progettisti

Prima le telecamere della Rai e poi anche l’assessore regionale assessore all’autonomia e cultura Bruno Galli: tutti ad Aicurzio per scoprire il progetto del Borgo Solidale.

Nella giornata di lunedì 14 febbraio infatti il primo cittadino aicurziese Matteo Baraggia, assieme dal altri rappresentanti dell’amministrazione e ai progettisti hanno accolto l’assessore per mostrare i luoghi che saranno interessati dal progetto ma anche per illustrare la ricchezza storica del paese.

Il progetto pilota Aicurzio Borgo Solidale ha valore di quasi 20 milioni di euro e nelle scorse settimane è stato protocollato in Regione Lombardia la Manifestazione di interesse per il bando Borghi Linea A. Con questo progetto il comune si candida ad essere un borgo dell’inclusione sociale e dell’attenzione alle fragilità con focus specifico sull’autismo.

L’obiettivo è duplice: riqualificare alcuni degli edifici storici del centro del piccolo borgo, contrastando in questa maniera anche il lento spopolamento che si sta verificando negli anni, e realizzare un vero e proprio villaggio solidale dove potranno trovare spazio ad esempio un centro diurno per autismo (25 utenti), un poliambulatorio, un centro di eccellenza per formazione in tema autismo, degli alloggi protetti per anziani con utilizzo di telemedicina e condivisioni di servizi, comunità , un alloggio co-housing con spazi di condivisione sociale ed intergenerazionale, una sala civica, degli spazi sociali per l’inserimento al lavoro di persone con spettro autistico, un centro ricerca applicata sulla biodiversità locale, ma anche un resort sociale con ristoro.

