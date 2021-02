Agustina Gandolfo in Brianza: un giorno speciale per la fidanzata di Lautaro Martinez Mentre la punta dell’Inter Lautaro Martinez si prepara al derby con il Milan, la fidanzata Agustina Galdolfo si concede una giornata in Brianza tra Concorezzo e Cavenago.

Capatina in Brianza per Agustina Gandolfo, la bella fidanzata di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter. Sabato 20 febbraio l’argentina ha dapprima fatto visita all’agriturismo “La Camilla” di Concorezzo dove si è fermata per il pranzo e nel pomeriggio si è recata nella vicina Cavenago Brianza per un saluto - ha scritto sui social - “ai ragazzi” del Don Mario, il ristorante specializzato in cucina argentina diventato un punto di riferimento per molti big del calcio.

Una giornata trascorsa in famiglia e accanto alla piccola Nina, la prima figlia nata l’1 febbraio scorso (“assente giustificato” il papà calciatore, impegnato nella preparazione in vista del derby di Milano di domenica 21). L’argentina ha raccontato il sabato in Brianza sul suo profilo Instagram ufficiale.

