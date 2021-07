Agrate: macchina sfonda la barriera del parcheggio privato ST. La guida un 80enne di Cantù in stato confusionario Immediatamente è stata allertata la Polizia Locale, che ha rilevato l’incidente. Fortunatamente l’anziano signore al volante è rimasto illeso

Un’auto sfonda la barra d’accesso al parcheggio privato di St Microelectronics. Sabato mattina 17 luglio una Fiat Panda guidata da un uomo 80enne residente a Cantù è andata a sbattere contro la stanga che delimita l’ingresso nel posteggio della multinazionale agratese in via Olivetti.

Immediatamente è stata allertata la Polizia Locale, che ha rilevato l’incidente. Fortunatamente l’anziano signore al volante è rimasto illeso, ma in visibile stato confusionario. Non è infatti chiaro per i ghisa come abbia fatto l’80enne a partire dalla Provincia di Como e terminare il suo viaggio ad Agrate. La Polizia Locale ha comunque contattato i parenti più stretti del canturino per farlo venire a prendere e dargli in consegna anche il mezzo incidentato.

