Agrate, incidente con la vecchia Panda: morto al San Gerardo dopo tre settimane

Non ce l’ha fatta l’automobilista di 53 anni che lo scorso 30 gennaio era stato estratto dai rottami della sua vecchia Fiat Panda con la quale era finito contro un guard rail, ad Agrate Brianza, lungo la Sp13 Monza Melzo mentre si dirigeva verso Monza, proveniente da Pessano con Bornago. Per estrarlo dall’abitacolo erano intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che avevano lavorato per oltre 2 ore. Per i rilievi erano invece intervenuti i carabinieri.

F.C., residente a Lomagna, nel lecchese, aveva riportato serie lesioni e da allora era rimasto ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza. Il 24 febbraio in mattinata ha avuto rapido peggioramento fino al decesso, avvenuto nel pomeriggio. Di professione calzolaio, aveva aperto un negozio anche a Carnate, chiuso qualche tempo.

