Agrate, incendio nella notte in un deposito di casalinghi ed elettrodomestici: soccorsi al lavoro, capannone da abbattere - FOTO - VIDEO 1 e 2 Il rogo è avvenuto per cause al vaglio in via Euripide, attorno alle 2. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco con dieci mezzi, anche da Milano. L’incendio è ancora in corso. Il sindaco: «Nessun pericolo per la cittadinanza». Il capannone danneggiato deve essere abbattuto.

Fiamme altissime si sono levate nella notte e hanno completamente distrutto un deposito di casalinghi ed elettromestici della ditta Hoomei Group, ad Agrate Brianza, in via Euripide 33. Ne danno notizia i vigili del fuoco del Comando provinciale intervenuti attorno alle 2.10 di giovedì 1 aprile. Le cause del rogo non sono note, nessuno è rimasto ferito. L’incendio è ancora in corso a ore di distanza ed è sotto controllo.Presenti sul posto 10 automezzi, tre autopompe, tre autobotti e due autoscale del Comando di Monza e del Comando di Milano, chiamato in supporto.

Secondo quanto si è appreso il capannone danneggiato dalle fiamme deve essere abbattuto.

Il sindaco Simone Sironi ha riferito che è stato chiuso al traffico il tratto di via Euripide tra via Archimede e via De Capitani. «La colonna di fumo è ancora ben visibile, ma grazie all’intervento dei vigili del fuoco l’incendio è sotto controllo. ATS e ARPA sono sul posto e al momento non si evidenziano criticità per la cittadinanza» ha detto.

Arpa ha comunicato di avere installato un campionatore “ad alto volume” per il monitoraggio dell’aria.

Il rogo è ancora in corso

