(Foto by Michele Boni)

Agrate Teste Toste social network Lorenzo Teruzzi, Claudio Galli e Luca Colombo Director Country Facebook Italia (Foto by Michele Boni)

Agrate, il director country Luca Colombo: «Vi spiego come facciamo a tenere Facebook pulito» Eliminazione di contenuti inappropriati, cancellazione di profili, fake news: il lavoro dietro alle quinte per la pulizia dell’ambiente di Facebook. «Oltre al lavoro online ci impegniamo anche tanto offline facendo dei momenti di formazione nelle scuole».

Il mondo dei social, così grande, così invadente, così attuale, soprattutto tra ragazzi e giovani e i suoi pericoli è stato spiegato ad Agrate Brianza dal director country di Facebook, Luca Colombo, mercoledì 28 aprile, durante la rassegna “Teste toste” organizzata dal Comune in collaborazione con altre associazioni del territorio.

«Le sfide che ci troviamo oggi ad affrontare sono molte – ha detto Colombo - Innanzitutto cerchiamo di mantenere il nostro ambiente pulito. Cosa vuol dire? Significa tenere per quanto possibile sotto controllo i contenuti che vengono pubblicati avvalendoci, ad esempio, di intelligenze artificiali che bloccano le foto di donne nude. Oppure, alcuni operatori si muovono dietro segnalazioni a rimuovere profili o contenuti. Anche se non è semplice: solo in Italia ci sono 33 milioni di utenti ed è complicato tenere sott’occhio tutti».

Allo stesso tempo, per tutelare i ragazzi in particolare, Facebook ha imposto che l’età minima di iscrizione sia 13 anni.

«Capita, a volte, che qualcuno più piccolo si iscriva alla piattaforma e in quel caso solo attraverso segnalazioni dirette possiamo chiudere un profilo – ha proseguito Colombo - Oltre al lavoro online ci impegniamo anche tanto offline facendo dei momenti di formazione nelle scuole. Abbiamo anche implementato un contatore sui social che segnala per quanto tempo viene usata la piattaforma perché l’obiettivo non è tenere incollati i ragazzi su Facebook, Instagram o altro bensì farli tornare più spesso a navigare».

Altra battaglia che i social combattono tutti i giorni è contro le fake news, lavorando in collaborazione con aziende che si impegnano a verificare la veridicità o meno di una notizia.

