Agrate Brianza: un bilancio comunale che dà una mano alle imprese e punta alla manutenzione delle scuole

Un bilancio comunale che darà una mano alle imprese che debbono pagare la Tari. Martedì 29 giugno l’assessore comunale al bilancio di Agrate Brianza, Elena Cantù, presentando la modifica ai conti pubblici in consiglio comunale ha spiegato: «introduciamo 170mila euro provenienti dal Governo per la tassa rifiuti che punta ad alleviare i costi per le utenze non domestiche come negozi e aziende».

Oltre a questo aspetto sono stati spostati alcuni capitoli di spesa. Soprattutto sono stati aggiunti 35mila euro per gli investimenti di manutenzione dei plessi scolastici e altri 90mila euro sono stati messi a disposizione per le asfaltature delle strade del paese. Sono invece stati stornati 85mila euro per la manutenzione del patrimonio comunale e 40mila per gli investimenti sui cimiteri locali.

La seduta consiliare è stata l’occasione per discutere anche degli interventi sulle scuole, per quasi 500mila euro, che riguardano la sistemazione di porte e finestre alla scuola elementare di piazza Trivulzio a Omate. Il cantiere partirà a settembre sfruttando i weekend e le pause scolastiche. Sulla questione è intervenuto proprio Dino Bosisio leader di Agrate Con che ha domandato «se questi lavori possano già partire in estate». Così l’assessore ai lavori pubblici Marco Valtolina: «purtroppo il cantiere nell’istituto di Omate scatterà a settembre una volta che verrà assegnato l’incarico». Nel frattempo nei plessi, già nelle prossime settimane verranno rinnovati gli arredi perché sia tutto pronto al suono della prima campanella del prossimo anno scolastico. Intanto prosegue il grande cantiere della piazza centrale della città, tra via Foscolo e la chiesa di Sant’Eusebio.

