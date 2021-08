Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Agrate Protezione Civile intervento nel Comasco (Foto by Michele Boni)

Agrate Brianza, trasferta comasca per la Protezione civile: così ha aiutato la gente colpita dall’alluvione «Abbiamo provveduto a svuotare da acqua e fango un appartamento a Sopravilla frazione di Blevio e poi ci siamo dedicati alla pulizia delle strade piede di detriti – racconta il comandante Danilo Penati – coordinandoci col campo base di Maslianico»

Trasferta nella comasca per la Protezione Civile di Agrate. Nei giorni scorsi le tute gialle coordinate dal comandante Danilo Penati con la colonna mobile di Monza e Brianza si sono diretti a Blevio aiutando la popolazione colpita dall’alluvione di metà luglio.

«In particolare abbiamo provveduto a svuotare da acqua e fango un appartamento a Sopravilla frazione di Blevio e poi ci siamo dedicati alla pulizia delle strade piede di detriti – ha raccontato Penati – coordinandoci col campo base di Maslianico. Il nostro intervento è durato una giornata dopodiché siamo rientrati ad Agrate e sono partiti altri gruppi di Protezione Civile della Brianza».

Agrate Protezione Civile intervento nel Comasco

(Foto by Michele Boni)

Un modo per aiutare quei paesi comaschi che si trovano strade bloccate da frane e detriti. Molto soddisfatta per questa operazione anche l’Amministrazione comunale agratese. «Vogliamo ringraziare e fare i complimenti alla nostra Protezione Civile – ha detto il vicesindaco Marco Valtolina - che è sempre in prima fila al momento del bisogno. Questa è solo l’ultima operazione di aiuto portata avanti». Qualche tempo fa le tute gialle avevano dato il loro contributo nelle Marche colpite dal terremoto del 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA