Agrate Brianza: si sporge dal terrazzo per recuperare il gatto e precipita, è in gravi condizioni Disavventura per una donna di 48 anni: secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine si sarebbe sporta troppo per recuperare l’animale domestico e avrebbe perduto l’equilibrio finendo sul tetto di un supermercato.

Prova a recuperare il suo gatto sporgendosi dal balcone e cade per diversi metri finendo sul tetto di un supermercato e poi, in codice rosso, all’ospedale. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenute sul posto è la disavventura accaduta a una 48enne, ad Agrate Brianza, venerdì 29 ottobre, verso le 22.

La donna, nel tentativo di recuperare il suo piccolo felino, sul terrazzo di casa, avrebbe perso l’equilibrio precipitando sul tetto del supermercato Unes sottostante, in via Dante. Immediati sono stati allertati i soccorsi. Sul posto si sono portati un’ambulanza, un’auto medica e i vigili del fuoco. che con una scala hanno consentito ai sanitari di raggiungere la donna nella parte superiore dello store. L’agratese è stata imbragata e fatta scendere dalle scale della palazzina soprastante l’Unes, grazie alla collaborazione di un inquilino dello stabile, che ha fatto transitare i soccorritori dal proprio appartamento. La ferita è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

