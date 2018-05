Agrate Brianza senz’acqua per un tubo rotto in uno scavo: tecnici al lavoro Venerdì senza l’acqua in alcuni punti di Agrate Brianza. La causa? Un tubo rotto durante uno scavo della nuova scuola dell’infanzia. Tecnici di Brianzacque per risolvere il problema.

Venerdì senza l’acqua in alcuni punti di Agrate Brianza. La causa? Un tubo rotto, ma gli operai di Brianzacque sono subito intervenuti per riparare il danno.

«Durante una operazione di scavo si è rotto un tubo della condotta principale che porta l’acqua ad Agrate. Ci sono difficoltà nell’ approvvigionamento e probabilmente la fornitura sarà completamente interrotta per qualche ora. I tecnici di Brianzacque sono sul posto per la riparazione. Fra qualche ora la fornitura d’acqua dovrebbe essere regolare», ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Sironi nel pomeriggio di venerdì.

L’imprevisto si è verificato venerdì mattina tra via Vismara e via Don Gnocchi, dove è in fase di costruzione la nuova scuola dell’infanzia.

