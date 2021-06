Agrate via Archimede (Foto by Michele Boni)

Agrate Brianza: senso unico alternato con semaforo in via Archimede dal 10 giugno Lavori in corso su via Archimede ad Agrate Brianza, dal 10 giugno cambia la viabilità per interventi sul ponte sul Villoresi. Senso unico alternato con semaforo.

Lavori in corso su via Archimede ad Agrate Brianza, dal 10 giugno cambia la viabilità. A comunicarlo è il Comune che spiega: “Per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto di via Archimede relativo al ponte sul canale Villoresi si rende necessaria la modifica della viabilità. A partire dal giorno 10 giugno 2021, e fino alla fine dei lavori, viene istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla via Archimede in prossimità del ponte del canale Villoresi”.

La modifica resterà attiva fino al termine dei lavori: l’intervento dovrebbe durare circa un mese.

