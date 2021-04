Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Agrate, don Mauro Radice (Foto by Michele Boni)

Agrate Brianza: sempre gravi le condizioni di don Mauro Radice, nominato un sostituto provvisorio Si trova in terapia intensiva e in questi giorni ha subìto una tromboembolia polmonare. La situazione al momento è critica, ma stabile.Il vicario episcopale don Luciano Angaroni ha nominato provvisoriamente come amministratore parrocchiale il decano del vimercatese don Angelo Puricelli.

Peggiorano le condizioni di salute di don Mauro Radice e la ripresa si complica. Il responsabile della comunità pastorale Casa di Betania di Agrate, Omate e Caponago ricoverato da oltre un mese per Covid in terapia intensiva all’ospedale di Vimercate in questi giorni ha subìto una tromboembolia polmonare. La situazione al momento è critica, ma stabile.

La comunità, nella serata di domenica, ha pregato per il sacerdote recitando il rosario nella chiesa di Sant’Eusebio. Nel frattempo il vicario episcopale don Luciano Angaroni ha nominato provvisoriamente come amministratore parrocchiale il decano del vimercatese don Angelo Puricelli (parroco di Concorezzo). Sia don Giorgio Porta che don Davide Cardinale hanno invitato ancora una volta tutti i fedeli a pregare per il parroco affinché possa tornare quanto prima nella sua comunità.

